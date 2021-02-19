Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Süper Lig'de düşme hattındaki Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak
19.02.2021 - 10:04 |

Süper Lig'de düşme hattındaki Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 26. hafta mücadelesinde yarın 19. durumdaki Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Süper Lig'de düşme hattındaki Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak
ABONE OL

Denizli Atatürk Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği müsabakası, saat 16.00'da başlayacak. 

Ligde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 26. haftaya 18 puanla son sırada girdi. İç sahada son 2 maçında yenilmeyen ve 4 puan toplayan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Tiago Lopes yarın forma giyemeyecek. 

Son 7 maçtır galip gelemeyen ve bu müsabakalarda sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise ligde 20 puanla 19. durumda yer alıyor. Son 5 deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan Başkent temsilcisi, ligde son 3 maçta fileleri havalandıramadı. 

Ligin ilk devresinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 41 müsabakada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 71 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 60 gol gördü.

Süper Ligde düşme hattındaki Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak


Son antrenmanı olay oldu! Borussia Dortmund...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak
    Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak
  2. Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak
    Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak
  3. Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda
    Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda
  4. Voleybolda haftanın programı!
    Voleybolda haftanın programı!
  5. A Millilerin rakibi İsveç
    A Millilerin rakibi İsveç
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk olacak 

Disk atmada milli atlet Özlem Becerek'ten yeni rekor

Disk atmada milli atlet Özlem Becerek'ten yeni rekor

Başakşehir - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Başakşehir - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet