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Haberler1.Lig Haberleri Süper Lig'de düşme kalktı, Play-Off oynayan takımlar harekete geçti
01.08.2020 - 14:59 | | İHA

Süper Lig'de düşme kalktı, Play-Off oynayan takımlar harekete geçti

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması kararından sonra Bursaspor ve Akhisarspor harekete geçti. Play-Off'larda mücadele eden iki ekip, Süper Lig'e yükselmek için TFF'ye başvuruda bulundu. Play-Off finalini kaybeden Adana Demirspor da salı günü TFF'ye müracaat edecek.

Süper Lig'de düşme kalktı, Play-Off oynayan takımlar harekete geçti
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Süper Lig'de şampiyonlu yaşayan ancak geçen sene ligden düşerek taraftarını üzen Bursaspor, bu sezon TFF 1. Lig’inde mücadele etti. Sezona iyi başlayan Bursapor, 3 puanı silinmesine rağmen pandemi sürecine kadar ilk 3 içinde yer almayı başardı. Ancak pandemi süreciyle birlikte lige verilen ara Bursaspor’u olumsuz etkiledi.

Uzun süre antrenman yapmayan oyuncular, liglerin başlaması kararı ile tekrar bir araya geldi. Ancak özellikle yabancı futbolcular antrenmanlarda çekingen kalınca, süreç Bursaspor için kötü geçti. Ligde son 7 haftada evinde oynayacağı 4 maça seyircisiz çıkan Bursaspor, en büyük avantajından korona virüs sebebiyle yoksun oynadı. Özellikle kendi sahasında oynadığı Boluspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılarak iki puan kaybeden Bursaspor, play-off'lara kalmayı başardı. Adana Demirspor ile oynanan ilk maça yine seyircisinden yoksun çıkan Bursaspor, iyi oynamasına rağmen gol atmayı başaramadı. Pandemi öncesi attığı gollerle takıma büyük katkı sağlayan Seleznov da, pandemi sonrası adeta suskunluğa büründü.

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Korona virüs sürecinden en fazla etkilenen bir diğer takım ise Akhisarspor oldu. Oyuncularında Covid-19 tespit edilen Akhisarspor, Altay deplasmanına eksik kadro çıktı. Yeşil-siyahlı takım takımın süreçten olumsuz etkilenmesi sebebiyle mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Haksız rekabete maruz kaldığını düşünen Bursaspor ile Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etti. Süper Lig’de düşmenin kaldırılması ile hareke geçen iki kulüp, düşen takımların ne kadar etkilendiyse, kendilerinin de o kadar etkilendiğini ifade etti.

Arefe günü maç oynadığı için başvurusu yetişmeyen Adana Demirspor da bayram sonrası TFF’ye müracaat edecek. Öte TFF yetkilileri kulüplerin kararına olumlu baktığı öğrenildi.

Süper Ligde düşme kalktı, Play-Off oynayan takımlar harekete geçti

Bursaspor Play-off Öncesi Taraftarları Önünde Antrenman Yaptı

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