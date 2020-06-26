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26.06.2020 - 10:30 | | İZMİR (AA)

Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Alanyaspor

Süper Lig'de son 2 haftadır kazanamayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Alanyaspor
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Süper Lig'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilmeden önce 21. hafta erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, daha sonra çıktığı iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi.

Süper Ligde Göztepenin konuğu Alanyaspor

Ligde 29. haftaya 37 puanla 8. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 21.00'deki karşılaşmada Gürsel Aksel Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle hafta içinde takımdan ayrı çalışan Cameron Jerome'un maç kadrosunda yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Göztepe, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 yenmişti. Rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

  

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