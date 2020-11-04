Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 8. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 8'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçında Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şöyle:
6 KASIM CUMA
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)
7 KASIM CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Fraport-TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık)
19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Halis Özkahya)
8KASIM PAZAR
13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)
13.30 Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Mete Kalkavan)
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)
16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Mustafa Öğretmenoğlu)
19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
6 Kasım Cuma:
19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk
19.00 Ankaraspor-Bursaspor: Caner Ak
8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman