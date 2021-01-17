Süper Lig'de kritik randevu! Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı için heyacanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 19. haftanın en kritik müsabakası Vodafone Park'ta Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde ev sahibi takım kazandırsa liderliğini sürdürecek. Konuk ekip Galatasaray'ın kazanması halinde puanını 36'ya yükseltecek olan Sarı Kırmızılık takım Fenerbahçe'nin mağlup olması halinde Süper Lig'in yeni lideri olacak. Mücadeleden beraberlik çıkması durumunda ise Fenerbahçe, Pazartesi günü oynayacağı müsabakadan üç puanla ayrılması halinde Lig'in yeni lideri olacak.

İki takımda maça galibiyet parolası ile çıkacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde derbi maçı ile yaptığı açıklamada takımımız ölümüne mücadele edecek. Maça kazanmak için çıkıyoruz açıklamasında bulunmuştu. Beşiktaş pandemi nedeniyle sahasında taraftarından yoksun çıkacağı müsabakadan 3 puan çıkarıp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı 17 Ocak Pazar saat 19:00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'DE GERİDE KALAN 18 HAFTADA 4 KEZ MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 1 haftayı bay geçerken çıktığı 17 müsabakının 4'ünde sahadan mağlup ayrıldı. İki mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Siyah Beyazlı takım çıktığı 11 müsabakada ise 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu

GALATASARAY SÜPER LİG'DE 4 MAĞLUBİYET 3 BERABERLİK ALDI

Galatasarat Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 1 haftayı bay geçerken 4 müsabakada sahadan mağlup ayrılan taraf olurken 3 kez de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray çıktığı 10 müsabakada ise 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

DERBİ MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ