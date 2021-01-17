Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de kritik randevu! Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
17.01.2021 - 01:42 |

Süper Lig'de kritik randevu! Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 19. haftanın en kritik müsabakası Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanacak. Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 1 haftayı bay geçen Beşiktaş topladığı 35 puan ile ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk Galatasaray ise 33 puan ile 4. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesinde iki takım için kritik öneme sahip olan mücadele iki takımda 3 puanı hanesine yazdırabilmek için mücadele edecek. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de kritik randevu! Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
ABONE OL

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı için heyacanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 19. haftanın en kritik müsabakası Vodafone Park'ta Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde ev sahibi takım kazandırsa liderliğini sürdürecek. Konuk ekip Galatasaray'ın kazanması halinde puanını 36'ya yükseltecek olan Sarı Kırmızılık takım Fenerbahçe'nin mağlup olması halinde Süper Lig'in yeni lideri olacak. Mücadeleden beraberlik çıkması durumunda ise Fenerbahçe, Pazartesi günü oynayacağı müsabakadan üç puanla ayrılması halinde Lig'in yeni lideri olacak.

İki takımda maça galibiyet parolası ile çıkacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde derbi maçı ile yaptığı açıklamada takımımız ölümüne mücadele edecek. Maça kazanmak için çıkıyoruz açıklamasında bulunmuştu. Beşiktaş pandemi nedeniyle sahasında taraftarından yoksun çıkacağı müsabakadan 3 puan çıkarıp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı 17 Ocak Pazar saat 19:00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'DE GERİDE KALAN 18 HAFTADA 4 KEZ MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 1 haftayı bay geçerken çıktığı 17 müsabakının 4'ünde sahadan mağlup ayrıldı. İki mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Siyah Beyazlı takım çıktığı 11 müsabakada ise 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu

GALATASARAY SÜPER LİG'DE 4 MAĞLUBİYET 3 BERABERLİK ALDI

Galatasarat Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 1 haftayı bay geçerken 4 müsabakada sahadan mağlup ayrılan taraf olurken 3 kez de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray çıktığı 10 müsabakada ise 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

DERBİ MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Süper Ligde kritik randevu Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

 

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de kritik randevu! Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    Süper Lig'de kritik randevu! Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Fransa'da PSG, yeniden lider
    Fransa'da PSG, yeniden lider
  3. Kadın milli boksörler Sırbistan'da 5 madalya kazandı
    Kadın milli boksörler Sırbistan'da 5 madalya kazandı
  4. Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti!
    Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti!
  5. Bursaspor, Newman ile yollarını ayırdı
    Bursaspor, Newman ile yollarını ayırdı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaştı!

Çaykur Rizespor Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaştı!

Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Sinan Gümüş gelişmesi!

Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Sinan Gümüş gelişmesi!

Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı!

Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı!

Son dakika - Yeni transfer Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Son dakika - Yeni transfer Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet