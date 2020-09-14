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14.09.2020 - 10:11 |

Süper Lig'de puan durumu ilk haftanın ardından nasıl şekillendi? Süper Lig'da bu hafta alınan sonuçlar...

Süper Lig 2020-2021 sezonu Cuma akşamı oynanan Rize-Fenerbahçe maçı ile başladı. Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazanmasını bildi. Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. 1. haftanın en kritik müsabakası olarak gösterilen Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise gülen taraf siyah beyazlılar oldu. Beşiktaş sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...

Süper Lig'de puan durumu ilk haftanın ardından nasıl şekillendi? Süper Lig'da bu hafta alınan sonuçlar...
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başladı. Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak başlayan Süper Lig maçları Cuma akşamı oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başladı. Yeni sezon öncesinde transferin hızlı takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Rize deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Cumartesi günü oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçında ise ev sahibi Galatasaray sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Haftanın en kritik müsabakası olarak gösterilen Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde en fazla konuşulan konular arasında Sörloth'un durumu, Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın koronavirüs nedeniyle takımının başında olamayışı oldu. Bu olayların gölgesinde başlayan maçta Beşiktaş sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. İşte Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...

SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2

Sivasspor-Alanyaspor 0-2

Karagümrük-Yeni Malatya 3-0

Galatasaray-Gaziantep FK 3-1

Göztepe-Denizlispor 5-1

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Ankaragücü-BB Erzurumspor 1-2

Antalyaspor-Gençlerbirliği 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş 1-3

Hatayspor-Başakşehir (Bugün oynanacak)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu ilk haftanın ardından nasıl şekillendi Süper Ligda bu hafta alınan sonuçlar...

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