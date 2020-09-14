Süper Lig'de puan durumu ilk haftanın ardından nasıl şekillendi? Süper Lig'da bu hafta alınan sonuçlar...
Süper Lig 2020-2021 sezonu Cuma akşamı oynanan Rize-Fenerbahçe maçı ile başladı. Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazanmasını bildi. Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. 1. haftanın en kritik müsabakası olarak gösterilen Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise gülen taraf siyah beyazlılar oldu. Beşiktaş sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başladı. Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak başlayan Süper Lig maçları Cuma akşamı oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başladı. Yeni sezon öncesinde transferin hızlı takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Rize deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Cumartesi günü oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçında ise ev sahibi Galatasaray sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
Haftanın en kritik müsabakası olarak gösterilen Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde en fazla konuşulan konular arasında Sörloth'un durumu, Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın koronavirüs nedeniyle takımının başında olamayışı oldu. Bu olayların gölgesinde başlayan maçta Beşiktaş sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. İşte Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...
SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2
Sivasspor-Alanyaspor 0-2
Karagümrük-Yeni Malatya 3-0
Galatasaray-Gaziantep FK 3-1
Göztepe-Denizlispor 5-1
Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
Ankaragücü-BB Erzurumspor 1-2
Antalyaspor-Gençlerbirliği 2-0
Trabzonspor-Beşiktaş 1-3
Hatayspor-Başakşehir (Bugün oynanacak)
SÜPER LİG PUAN DURUMU