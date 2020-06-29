Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Beşiktaş Haberleri Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
29.06.2020 - 12:08 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 29. haftanın ardından şampiyonluk oranları belli oldu. Favori 1.50'lik oranla lider Başakşehir...

ABONE OL

Süper Lig'de 29. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir 1.50'lik oranla favori gösterildi.

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

Ligde 5 haftadır kazanamayan Galatasaray'a ise 1'e 50 oran verildi. 

İşte şampiyonluk oranları:

1.50 Başakşehir
2.20 Trabzonspor
50.00 Galatasaray
60.00 Sivasspor
500.00 Beşiktaş

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberleri | Başakşehir - Galatasaray maç sonu gerginlik! Futbolcular...
Skorer Mutfak | 29 Haziran 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hacıosmanoğlu'ndan Bakasetas'a şok suçlama!
    Hacıosmanoğlu'ndan Bakasetas'a şok suçlama!
  2. Larin ve Mirin, Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor
    Larin ve Mirin, Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor
  3. Zeki Çelik'ten transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif almadım
    Zeki Çelik'ten transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif almadım
  4. Trabzonspor'da sakatlardan iyi haber
    Trabzonspor'da sakatlardan iyi haber
  5. Günün Canlı Maç Yayınları (29.06.2020)
    Günün Canlı Maç Yayınları (29.06.2020)



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor

Trabzonspor, son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Fenerbahçe'den Max Kruse transferinde play-out faktörü

Fenerbahçe'den Max Kruse transferinde play-out faktörü

Beşiktaş'ta gözler 15 puanda

Beşiktaş'ta gözler 15 puanda

Sıradaki Haber