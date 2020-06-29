29.06.2020 - 12:08 |
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de 29. haftanın ardından şampiyonluk oranları belli oldu. Favori 1.50'lik oranla lider Başakşehir...
Süper Lig'de 29. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir 1.50'lik oranla favori gösterildi.
Ligde 5 haftadır kazanamayan Galatasaray'a ise 1'e 50 oran verildi.
İşte şampiyonluk oranları:
1.50 Başakşehir
2.20 Trabzonspor
50.00 Galatasaray
60.00 Sivasspor
500.00 Beşiktaş