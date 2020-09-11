Süper Lig'de tarihi sezon başlıyor!

Futbol hasreti bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla sona erecek. Salgın nedeniyle ilk yarıdaki maçlar seyircisiz oynanacak. Sıkışık takvim yüzünden devre arası da olmayacak

4 TAKIM DÜŞECEK

Ligde 4 takım düşecek, bu sezon devre arası olmayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021’de sona erecek ligin 2. devresi ise 29 Ocak 2021’de başlayacak. 16 Mayıs 2021’de sona erecek Süper Lig’de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

EN ÇOK GALATASARAY

Salgın nedeniyle ilk yarısı seyircisiz oynanacak olan Süper Lig’de 2020-21 sezonu bugün 20.00’de Çaykur Rize-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 21 takım kupa için mücadele edecek. Galatasaray’ın 22 kez ile en çok şampiyon olduğu ligde Fenerbahçe ile Beşiktaş farkı azaltmak için sahaya çıkacak.

LİGİN ‘EN’LERİ

EN FARKLI MAÇ: Beşiktaş’ın Adana Demir’i 10-0 yendiği maç en farklı galibiyet

LİDERLİK HAFTASI: 556 hafta liderlik koltuğunda Galatasaray ve Fenerbahçe oturdu



ZİRVE FENER’İN: 2044 lig maçında 3546 puan topladı ve 3613 gol attı



8 ŞAMPiYONLUK: Galatasaray’ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim en çok şampiyonluk gören teknik direktörler listesinde zirveye çıktı. Terim, 8 kez görev yaptığı takımları mutlu sona ulaştırdı.

Yeni sezon öncesi 21 takımın 10’unda teknik adamlar yerini korudu. Bu sezon ligde 16 yerli, 5 yabancı teknik direktör görev yapacak. Yeni sezonda hocaların en genci 37 yaşındaki Şenol Can, en yaşlısı ise 67 yaşındaki Fatih Terim olacak.

44 gol kralı

62 sezonda 32’si Türk, 12’si yabancı olmak üzere toplam 44 futbolcu gol kralı unvanını kazandı. Galatasaray 17 kezle en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulundurdu.

Süper Lig’in EN TECRÜBELİ HAKEMLERi:

Cüneyt Çakır: 344 maç

Fırat Aydınus: 330 maç

Hüseyin Göçek: 260 maç

- Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.

- En çok yenilen şampiyon: 7 yenilgi ile 1980-1981 sezonunda Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Galatasaray.

- En çok gol yiyen şampiyon: 1997-1998 sezonunda 43 golle Galatasaray.

- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6)

- En çok puanla şampiyon olan takım: 1988-1989 sezonunda 93 puanla Fenerbahçe.

- En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla Trabzonspor.

- En erken şampiyonluğu ilan eden takım: 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala Fenerbahçe.

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