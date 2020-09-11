Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başlayan 2020-2021 sezonu ilk maçın ardından taraftarı oldukları kulübün maçlarını merak eden furbolseverler Süper Lig 1. hafta fisktürünü araştırmaya devam ediyor. Peki Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig'de haftanın programı...

SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 EYLÜL CUMARTESİ

17:00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor

17:00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor

20:00 Göztepe-Yukatel Denizlispor

20:00 Galatasaray-Gaziantep FK

13 EYLÜL PAZAR

17:00 MKE Ankaragücü-BŞB Erzurumspor

17:00 HES Kablo Kayserispor- Kasımpaşa

20:00 Trabzonspor-Beşiktaş

20:00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

14 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir