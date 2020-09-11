Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig'de haftanın programı...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu bu akşam oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile açıldı. Yeni sezonun başlamasının ardından futbolseverler Süper Lig'de haftanın müsabakalarını araştırmaya başladı. Peki Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig'de 1. haftanın fikstürü...
Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başlayan 2020-2021 sezonu ilk maçın ardından taraftarı oldukları kulübün maçlarını merak eden furbolseverler Süper Lig 1. hafta fisktürünü araştırmaya devam ediyor. Peki Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig'de haftanın programı...
SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 EYLÜL CUMARTESİ
17:00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor
17:00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor
20:00 Göztepe-Yukatel Denizlispor
20:00 Galatasaray-Gaziantep FK
13 EYLÜL PAZAR
17:00 MKE Ankaragücü-BŞB Erzurumspor
17:00 HES Kablo Kayserispor- Kasımpaşa
20:00 Trabzonspor-Beşiktaş
20:00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
14 EYLÜL PAZARTESİ
20:00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir