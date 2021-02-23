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23.02.2021 - 19:01 | | İSTANBUL (AA) -

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Adem Büyük...

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Başakşehirli Rafael, Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, Erzurumsporlu Novikovas ve Cenk Ahmet ile Sivasspor görevlisi Erhan Erdoğan'ın da disipline gönderildiği aktarıldı.

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Adem Büyük...
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TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sivasspor ve Gaziantep'in çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael, Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Arvydas Novikovas ve Cenk Ahmet Alkılıç ile Demir Grup Sivasspor görevlisi Erhan Erdoğan'ın da disipline gönderildiği aktarıldı.

 

Süper Ligden 5 kulüp PFDKye sevk edildi Adem Büyük...

 

 

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