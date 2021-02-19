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19.02.2021 - 14:23 |

Süper Lig'e 'Yeni Ozan Tufan': Ozan İsmail Koç

TFF 1. Lig’de yoluna genç oyuncularla devam eden Bursaspor’da ‘Yeni Ozan Tufan’ olarak adlandırılan Ozan İsmail Koç Süper Lig takımlarının radarına girdi.

Süper Lig'e 'Yeni Ozan Tufan': Ozan İsmail Koç
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Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak gibi gençleri vitrine çıkartan yeşil beyazlılarda 20 yaşındaki Ozan İsmail Koç da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

“SÜPER LİG RADARINA GİRDİ”
Bursaspor alt yapısında yetişen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu, son haftalarda takımın göz bebeği oldu. Ozan’ı Süper Lig’den bazı takımlar izlemeye aldı.

“ÜMİT MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ”
Milli Takımlarda U17, U18, U19 kategorilerinde şans bulan Ozan, geçtiğimiz günlerde de Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi Ümit Milli takıma davet edildi.

2001 doğumlu genç oyuncu orta aynı zamanda sağ bek de görev alabiliyor. Ozan, güçlü fizik yapısı dışında top tekniği ve oyunun iki yönünü de oynama özelliğiyle dikkat çekiyor.

Süper Lige Yeni Ozan Tufan: Ozan İsmail Koç

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