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Haberler1.Lig Haberleri Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak
29.07.2020 - 09:40 | | AA

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, yarın başkentte karşılaşacak.

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak
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Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.

Süper Lige yükselecek son takım yarın Ankarada belli olacak

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

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