Süper Lig'i bırak, altlara bak!

CELAL UMUT EREN

Gündemde sadece Süper Lig olsa da TFF 1. Lig başta olmak üzere 2. Lig ve 3. Lig takımları yeniden sahaya çıkacakları günü bekliyor. Şampiyonluk hedefleri, kümede kalma mücadeleleri ve play-off rekabetleriyle büyük ilgi uyandırıyor

Koronavirüs salgını sonrası tedbir çalışmaları kapsamında ara verilen futbolda herkesin gözü Süper Lig’de olsa da alt liglerde de yoğun bir gündem bulunuyor.

En çok Süper Lig’in geleceği konuşulsa da TFF 1. Lig başta olmak üzere 2. Lig ve 3. Lig takımları yeniden sahaya çıkmak için hazırlıklar yapıyor.

Son aşamada olan fikstürde lig yarışı, şampiyonluk heyecanı, kümede kalma mücadelesi ve play-off rekabeti futbolseverlerde büyük ilgi uyandırıyor.

Süper Lig’den sonra en fazla takip edilen lig olarak öne çıkan TFF 1. Lig’de büyük bir rekabet söz konusu. 28. haftada duran 18 takımlı ligde Hatayspor 53 puanla lider. Geçen yıl play-off finalini penaltılarla Gaziantep’e kaybeden Hatay temsilcisi, şu anda ligin favorisi.

2. sırada geçen yıl Süper Lig’den düşen BB Erzurumspor 47 puanla geliyor. 3. sırada da eksi 3 puan cezası da alan ve 2010’un Süper Lig şampiyonu

Bursaspor 46 puanda duruyor.

3 ila 6. sıraların play-off oynayacağı ligde sırasıyla Adana Demir (45 puan), Akhisar (45 puan), Karagümrük (43 puan), Altay (43 puan) ve Ümraniye (40 puan) yarış halinde. Kümede kalma yarışında da 18. sıradaki Eskişehirspor 11 puanla artık veda ediyor. 15. Boluspor (25 puan), 16. Osmanlıspor (24 puan) ve 17. Adanaspor (20 puan) şu an ligde kalmak istiyor. TFF 1. Lig’de 3 takım küme düşecek.

Özlenen Kocaelispor

Kocaelispor, 17 takımlı 3. Lig 2. Grup’ta 27. haftada 64 puanla lider durumda.

2. sırada 14 puan geriden gelen Derincespor var. 2 ila 5. sıraların play-off’a kalacağı ligde Turgutluspor 3., Esenler Erok 4., İzmir’den Karşıyaka 5. ve Tepecik 6. sırada.

2 takımın BAL’a düşeceği grupta; 22 puanlı 1877 Alemdağ, Payas ve Kemerspor ligde kalma savaşı veriyor.

Kafa kafaya mücadele

1. Lig ve 2. Lig kadar 3. Lig maçları da heyecanla bekleniyor. 3. Lig 1. Grup’ta ciddi bir yarış söz konusu. 18 takımlı ligde ilk sıra direkt olarak 2. Lig’e yükselirken, 2 ila 5. sıralar arası play-off oynuyor. Son 3 sıradaki takımlar Bölgesel Amatör Lig’e düşüyor.

28. hafta sonunda Serik Belediye 55 puanla lider, ancak hemen arkadan gelen 24 Erzican 52 puanla zirveye yakın. Daha sonrasıyla Aksaray Bld (50), 1928 Buca (49), Artvin Hopa (47) ve Düzcespor (46) takipte duruyor.

Ligde Manisaspor ve Tokatspor küme düştü. Şu anda 28 puanla 16. sıradaki Erzin Spor ve 15. sırada 29 puanı olan Şile Yıldızspor düşmeme çabası veriyor.

Ertuğrul Sağlamlı Samsunspor

2. Lig Beyaz Grup’ta tam anlamıyla Samsunspor rüzgarı esiyor. Futbolculuğunda Samsunspor’la özdeşleşen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

18 takımlı ligde 28. hafta sonunda kırmızı-beyazlılar 73 puanla lider duruyor. 2. sırada Manisa FK, 10 puan geriden geliyor ve 63 puanda duruyor.

Ligde ilk sırada direkt 1. Lig’e çıkarken, 2 ila 5. sıralar play off oynuyor ve son 3 sıra küme düşüyor. Şu anda Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe, İnegöl, Afyon, Tarsus İY, Pendik ve Sarıyer play-off hedefi taşıyor. Ligde -14 puanlı Ş.Urfa düşerken, Başkent Akademi, Amed ve Gümüşhane ligde kalmaya çalışıyor.

En çekişmeli lig

Alt liglerde en fazla çekişme 29. haftada duran 2. Lig Kırmızı Grup’ta bulunuyor. Lider Bandırmaspor 60 puanla ve artı 32 averajla lider. İkinci Ankara Demir de 60 puana sahip.

Ayrıca sırasıyla Kastamonu, Tuzlaspor ve Sakaryaspor ilk 5 sırada ve play-off hedefi taşıyor. Özellikle eksi 3 puan cezası olan ve ülke futbolunun köklü kulübü olan Sakaryaspor, geçen yıl TFF 1. Lig’e yükselmeyi play-offların finalinde yitirmişti.

Elazığspor detayı

2. Lig Kırmızı Grup’ta özel bir durum göze çarpıyor. 24 Ocak 2020 tarihinde ülkemizi yasa boğan Elazığ depremi sonrası Elazığspor ligden çekildi. Bu nedenle 18 takımlı ligde bu sezon 2 ekip küme düşecek. Şu anda Karabükspor da 6 puanla ve ligden düştü. Niğde Anadolu da 17 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor.

Liverpool gibi!

Türkiye’deki profesyonel ligler arasında en başarılı lider 3. Lig 3. Grup’ta bulunuyor. 18 takımlı ligde lider Karacabey Belediyespor, 28. hafta sonunda 64 puanla ve en yakın rakibi Somaspor’un 19 puan önünde yer alıyor.

2. Lig’e çıkmayı garantileyen Bursa temsilcisi, İngiltere Premier Lig’de en yakın rakibine 25 puan fark atan Liverpool’dan sonra Avrupa’nın en başarılı liderlerinden oldu. 2 ila 5. sıraların play-offa kalacağı ligde 11. sıraya kadar yarış var. Sırasıyla Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Bld, Muğlaspor, Osmaniye, Nazilli Bld, Diyarbekir, Kelkit Bld, Darıca Gençlerbirliği ve Halide Edip Adıvar geliyor.