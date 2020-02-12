Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor

Süper Lig'de 12 puanla 18'inci sırada yer alan Kayserispor, ligin geride kalan 21 haftasında 54 gol yedi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Kayseri temsilcisini 46 golle Kasımpaşa takip etti. En farklı yenilgisini Trabzonspor'a karşı alan sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 6-2 kaybetmişti. Kayserispor ligin geride kalan haftalarında ise 21 gol atabildi.

Kayserispor bu hafta sonu deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.