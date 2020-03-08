Süper Lig'in kadın seyirci oranı en yüksek tribünü Trabzonspor'da
Sezonun 24 haftalık bölümünde ortalama 29 bin 835 taraftara oynayan bordo-mavili ekibin kadın seyirci oranı yüzde 18 oldu. Fenerbahçe, 39 bin 555 ile taraftar ortalamasında bütün rakiplerini geride bırakırken kadın seyirci oranı yüzde 15 ile 4. sırayı elde edebildi.
Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde kadın seyirci ortalaması oranı en yüksek ekip, yüzde 18 ile Trabzonspor oldu.
Süper Lig'de kart sayısı 5.2 milyon olan Passolig'in verilerine göre, şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili ekip, 24 haftada ortalama 29 bin 835 seyirciye oynadı. Tribününde yüzde 18'lik kadın izleyici oranıyla ilk sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, seyirci ortalamasında ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3. sırayı elde etti.
Seyirci ortalamasında ilk 2 sırayı elinde bulunduran İstanbul ekipleri, kadın seyirci oranında ise alt basamaklarda kaldı. Sarı-lacivertli ekip, 39 bin 555 ile taraftar ortalamasında bütün rakiplerini geride bırakırken kadın seyirci oranında yüzde 15 ile 4. oldu.
Galatasaray da ezeli rakibi Fenerbahçe gibi seyirci sayısında üst sıralarda kadın taraftar oranında ise alt sırada yer aldı.
Kadın taraftar oranında da Fenerbahçe'yi takip eden ve yüzde 14 ile 5. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 24 maçta 34 bin 947 taraftar ortalamasını elde etti.
İlk 3'te tek İstanbullu
Kadın seyirci ortalamasında ilk 3'e giren tek İstanbul ekibi, ikinci sıradaki Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlılar, 24 maçta 28 bin 545 seyirci ortalamasıyla 4. basamakta yer alırken, kadın taraftar ortalamasında yüzde 17'lik oranla Trabzonspor'un ardından 2. sırayı aldı.
İzmir temsilcisi Göztepe, yüzde 16'lık kadın seyirci ortalamasıyla 3. sıraya yerleşti.
Ege'nin sarı-kırmızılı temsilcisi, 24 maçta ortalama 9 bin 882 taraftarla 9'unculuğu elde etti.
Malatyaspor son sırada
BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın seyirci ortalamasında son sırada kaldı. Taraftar sayısı ortalaması 7 bin 387 olan ve 13. sırayı alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kadın taraftar oranında yüzde 6 ile son basamağa yerleşti.
Kadın taraftar oranında İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü, yüzde 7'lik bir oran yakalayabildi.
Süper Lig takımlarının seyirci ortalaması
Fenerbahçe : 39 bin 555
Galatasaray: 34 bin 947
Trabzonspor: 29 bin 835
Beşiktaş: 28 bin 545
İttifak Holding Konyaspor: 16 bin 5
Fraport TAV Antalyaspor 11 bin 534
Demir Grup Sivasspor 11 bin 353
MKE Ankaragücü: 10 bin 775
Göztepe: 9 bin 882
Hes Kablo Kayserispor: 9 bin 536
Yukatel Denizlispor: 8 bin 611
Gaziantep FK: 8 bin 345
BtcTurk Yeni Malatyaspor: 7 bin 387
Çaykur Rizespor: 6 bin 436
Aytemiz Alanyaspor: 5 bin 311
Gençlerbirliği: 4 bin 862
Kasımpaşa: 3 bin 76
Medipol Başakşehir: 2 bin 892