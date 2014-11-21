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21.11.2014 - 13:07 |

Şüpheli maç bahis programından çıkarıldı

Alman bahis firmaları, o maçı programdan çıkararak şüpheli buldukları gerekçesiyle federasyona bildirdi.

Şüpheli maç bahis programından çıkarıldı
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Danimarka Süper Ligi'nde oynanacak maça yoğun bahisçi ilgisinden şüphelenen Alman bahis firmaları, maçı programdan çıkararak şüpheli buldukları gerekçesiyle federasyona bildirdi.

Tipico ve CashPoint Alman bahis şirketleri, Danimarka Süper Ligi'nde (Superligaen) bu akşam oynanacak Vestsjaelland-Randers karşılaşmasını maça bahis yatırma konusunda normalin çok üstünde bir hareketlilik olduğu ve şüpheli buldukları gerekçesiyle programdan çıkardı. İki şirket aynı zamanda maçla ilgili şüphe ve kaygıları olduğunu belirterek Danimarka Futbol Federasyonu'na bildirdiklerini açıkladı.

Tipico'nun basın sözcüsü Dominic Sauer konuyla ilgili, "Oyunlarda şüphe uyandıran bir durum oldu ve biz güvenlik sebebiyle bu maçı kapattık" dedi.

Danimarka şans oyunları kurumu yetkilisi Thomas Rörsig ise bu maçı programdan kaldırmadıklarını çünkü kendi şirketlerinde bu maçla ilgili şüpheli bir durumla karşı karşıya kalmadıklarını söyledi. Rörsig "Eğer futbol federasyonuna böyle bir durumu bildirseydik bile bunu basınla paylaşmazdık. Çünkü böylece kulüpleri zor durumda bırakabilirdik" ifadelerini kullanarak Alman şirketlerini eleştirdi.

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