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17.05.2019 - 13:45 |

Sural’ın ailesine Sparta’dan bağış

Alanyaspor’un trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural’ın ailesine eski kulübünden destek geldi.

Sural’ın ailesine Sparta’dan bağış
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Çek futbolcunun daha önce formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Sparta Prag, Banik Ostrava karşısına üzerinde Sural yazan formalarla çıkmıştı.

Sparta Prag’ın Sural yazılı 23 numaralı formalarından 8 tanesi açık artırma sonucu satıldı. Gerçekleştirilen açık artırma sonucunda 420 bin Çek kronu (110 bin TL) elde edildiği belirtildi. Bu miktarın kulüp tarafından Sural’ın ailesine teslim edildiği bildirildi.

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