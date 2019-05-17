17.05.2019 - 13:45 |
Sural’ın ailesine Sparta’dan bağış
Alanyaspor’un trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural’ın ailesine eski kulübünden destek geldi.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Çek futbolcunun daha önce formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Sparta Prag, Banik Ostrava karşısına üzerinde Sural yazan formalarla çıkmıştı.
Sparta Prag’ın Sural yazılı 23 numaralı formalarından 8 tanesi açık artırma sonucu satıldı. Gerçekleştirilen açık artırma sonucunda 420 bin Çek kronu (110 bin TL) elde edildiği belirtildi. Bu miktarın kulüp tarafından Sural’ın ailesine teslim edildiği bildirildi.