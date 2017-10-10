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10.10.2017 - 14:45 |

Suriye 109. dakikada yıkıldı

Suriye, 2018 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Avustralya'ya dramatik biçimde elendi. 1-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 öne geçen Suriye, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada, 109'da Cahill'in golüne engel olamadı ve havlu attı.

Suriye 109. dakikada yıkıldı
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Suriye dramatik biçimde elendi
Suriye dramatik biçimde elendi
Suriye dramatik biçimde elendi
Suriye dramatik biçimde elendiHaberin Tüm Fotoğrafları

Rusya'da gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Suriye, Avustralya'ya normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu, Dünya Kupası macerasını noktaladı. İlk maç 1-1 sona ermişti.

ANZ Stadı'nda karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, etkili kontratakta Omar Al Somah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 13'te 37 yaşındaki golcü Tim Cahill, skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 geçildi.

Uzatma bölümlerinde 94'te Al Mawas kırmızı kart görünce Suriye kalan dakikaları 10 kişi oynamak durumunda kaldı. 109'da bir kez daha sahne alan Tim Cahill, ev sahibini 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Umutlar direkten döndü

120+1'de Suriye'nin kazandığı frikikte top direkten dönerken, konuk ekibin Dünya Kupası umutları dramatik biçimde sona erdi.

Bu sonucun ardından Avustralya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde dördüncü olan takımla Rusya'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak.

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