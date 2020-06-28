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28.06.2020 - 07:00 |

Sürpriz adaylık mesajı

Haziran 2021’de seçime gidecek olan Fenerbahçe’de Ali Koç aday olup olmayacağıyla ilgili henüz konuşmanın erken olduğunu belirtti, “Aday olmazsam birkaç cümle çıkar elbette söyleriz” dedi

Sürpriz adaylık mesajı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı’na gündemi değerlendirdi. Başkanlıkta 2. yılını dolduran Ali Koç, Haziran 2021’deki seçimler için konuşmanın erken olduğunu belirtti.
Aday olup olmayacağıyla alakalı bir mesaj vermekten kaçınan Koç, “Konuşmak için henüz erken. Şu an sadece önümüzdeki 1 yıla odaklanmış durumdayız. Ancak o gün için aday olup olmamaktan öte şunu kesin olarak söyleyebilirim ki aday olsak da olmasak da biz Fenerbahçe’ye yakışan bir süreç gerçekleştireceğiz. 1 sene sonraki seçimde, tüm başkan adaylarımız özgürce kulübümüzün televizyonuna çıkacak. Ben de aday olursam o günün şartlarında ve gerçeklerinde çıkar projelerimi anlatırım. Aday olmazsam da birkaç cümlem elbette ki olacaktır” dedi.
Gelecek sezonun kadrosunun büyük ölçüde oluştuğunu kaydeden Ali Koç, “6 sezondur şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Yeni yapılanmamız çerçevesinde aldığımız kararlar, futbol şubemizin önemli pozisyonlarına atayacağımız isimler ve gelecek futbolcu isimleri şu an itibarıyla büyük ölçüde belirlenmiş durumda. Sezon biter bitmez inanarak gerçekleştirdiğimiz bu hamleleri açıklayacağız. Mevcut kadro yapılanmamız da büyük oranda şekillendi” diye konuştu.

‘Hayat devam etmek zorunda’
Erkek basketbol takımındaki gündemi de paylaşan Ali Koç, Zeljko Obradovic’in gidişine üzüldüklerini bildirdi. Başkan Koç, “Obradovic bu ailenin bir parçasıdır. Fenerbahçe tarihinin en kıymetli isimlerindendir. Kendisine de uyan ilk seyircili maçımızda efsanemize yakışan bir teşekkür töreni düzenleyeceğiz. Kendisiyle ilişkilerimiz, Fenerbahçe için istişarelerimiz de her zaman devam edecek. Ancak hayat devam etmek zorunda ve ediyor” dedi.

Sürpriz adaylık mesajı

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