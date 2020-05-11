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11.05.2020 - 10:36 | | Fotomaç

Sürpriz iddia! Podolski'ye Boca Juniors talip...

Süper Lig'de Antalyaspor'da gösterdiği başarılı performansla eski günlerine adeta gönderme yapan Lukas Podolski için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Arjantin devi Alman oyuncu için devreye girdi.

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Süper Lig ekibi Antalyaspor'un devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımından renklerine bağladığı Lukas Podolski için Arjantin devi Boca Juniors'ın devreye girdiği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan menajer Rodrigo Codas, haziran ayında transfer için Podolski ile görüşeceğini vurguladı. Codas, "Podolski, Boca'ya giderse De Rossi'nin bıraktığı görüntüyü silmek isteyecek. Eminim bir anlaşmaya varabilirler" diye konuştu.

Kariyerinde Köln, Bayern Münih, Inter, Arsenal ve Vissel Kobe gibi takımlarda forma giyen Polonya asıllı Alman futbolcu, 2015 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Antalyaspor formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Podolski, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Sürpriz iddia Podolskiye Boca Juniors talip...

Sürpriz iddia Podolskiye Boca Juniors talip...

 

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