Sürpriz kayıp yok

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Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor. Sarı-lacivertliler kalan haftalarda bu hedefine ulaşmak için minimum kayıpla ilerlemek zorunda. Bununla ilgili de Teknik Direktör Ersun Yanal takıma uyarılarda bulundu.

Artık telafisi olmayan haftalara girildiğini ifade eden deneyimli teknik adam kağıt üzerinde kendilerinin favori olduğu maçların tamamından üç puan çıkarılmasını istiyor.

İlk yarıda Antalyaspor’a iç sahada kaybeden ve zor günler yaşayan Kayserispor’a mağlup olan sarı-lacivertliler hesapta olmayan puanlar bırakmıştı. Teknik heyet artık bu kredilerinin tükendiğini belirterek bu tip maçlarda kayıp istemiyor.

Zorluk derecesi yüksek ve doğrudan rakiplerle oynanacak maçlar için de aynı durum geçerli. Ancak son Trabzonspor maçında sarı-lacivertliler deplasmanda etkili oynamasına rağmen puan alamadı. Bu nedenle bu tip maçlardan da puansız ayrılmamak teknik kadro için önemli. Şampiyonluk yolunda doğrudan rakiple yapılan maçların kaybedilmesi rakip de kazandığı için altı puanlık kayıp etkisi yaratıyor.

Kaçan pozisyonlar

Teknik heyetin takımı uyardığı bir başka konu ise kaçan fırsatlarla alakalı. Son Trabzonspor maçında üç net pozisyonu değerlendiremeyen sarı-lacivertlilerde bu durum teknik heyetin canını sıktı. Artık bu tip pozisyonların altın değerinde olduğu ve telafisi olmayan haftalara girildiği vurgusu yapıldı. Bu nedenle bu tip net fırsatlarda oyunculardan tam konsantrasyon istendi.