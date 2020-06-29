Survivor'a Sercan Yıldırım damgası! 3. kez üst üste...

Survivor'da Sercan Yıldırım fırtınası esmeye devam ediyor. Galatasaray ve Bursaspor'ın eski futbolcusu Sercan Yıldırım, Survivor'daki üçüncü dokunulmazlığı oyununu da kazandı.

Sercan Yıldırım daha önceki iki dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayları için Berkan ve Nisa'nın isimlerini vermişti.

Sercan Yıldırım'ın Yarış Tutkusu