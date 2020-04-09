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09.04.2020 - 09:57 |

Survivor'da Sercan Yıldırım'dan İnönü ve Kadıköy örneği

Survivor 2020'nin son bölümünde 8-2 mağlup durumdayken 10'a 9 galip gelen ünlüler takımından Sercan Yıldırım, Bursaspor günlerini hatırlattı.

Survivor'da Sercan Yıldırım'dan İnönü ve Kadıköy örneği

Survivor2020'nin 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununda ünlüler tarihi bir galibiyet aldı. Ünlüler takımı, Gönüllüler takımı karşısında 8-2 mağlup durumdayken 10'a 9 galip gelerek büyük bir geri dönüşe imza attı. Sercan Yıldırım ise oyun sonrasında Bursaspor'daki günlerini hatırlattı.

ÜNLÜLERDEN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ
Survivor 2020'nin son bölümündeki ödül oyununda Ünlüler takımı büyük bir geri dönüşe imza attı. Gönüllüler takımı 8-2 önde götürdüğü oyunda 10'a 9 kaybederken, Gönüllüler takımı yarışmacılarıncan Cemal Can, "Oyun bitmeden havaya girdik ve karşı tarafın -ki, tebrik ediyorum- oyun devam ederken yaptığı algıya yenik düştük." ifadelerini kullandı.

Ünlüler takımının başarılı yarışmacılarından Sercan Yıldırım, oyun sonrasında yaptığı açıklamada Bursaspor'da şampiyon olduğu günleri hattırlattı.

Sercan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ben takım oyuncusuyum. Bursaspor'da şampiyonluk yaşadım. İnönü'de Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdik. Bunlara alışkınım. Sonuçta bir Anadolu kulübünün şampiyonluğu çok büyük ve çok güzel bir olay. Geri dönüşlere alışkınım.

Survivorda Sercan Yıldırımdan İnönü ve Kadıköy örneği

 

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