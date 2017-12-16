Susic: "Şanslıydık, son dakikada da olsa gol attık"

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, son dakikada attıkları golle puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikalarda gol atarak puan alan takımların mutlu ve şanslı olduğunu ve Demir Grup Sivasspor karşısında da kendilerinin aynı hissi yaşadığını belirterek, "Şanslıydık, son dakikada da olsa gol attık. Kayserispor maçında da son dakikada gol yemiştik. Bugün de gol attık." dedi.



Oyuncularının 90 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Susic, 1-0 geriye düştükten sonra çok fazla efor harcadıklarını dile getirdi.



Takımda hala hazır olamayan oyuncularının olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, Emre Akbaba gibi takım için çok önemli bir oyuncunun eksikliğini hissettiklerini vurguladı.



Ligde 18 puana ulaştıklarını kaydeden Susic, "Son oynayacağımız Antalya maçı var. O maçı da en iyi şekilde bitirip, devre arasına rahat bir şekilde girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Aybaba: "Farklı kazanabileceğimiz maçı maalesef berabere bitirdik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyun anlayışı birbirine benzeyen iki takımın mücadelesinin olduğunu söyledi.



İlk yarıda her iki takımın aynı anlayışla sahada mücadele ettiğini anlatan Aybaba, şunları kaydetti: "İkinci yarı biz golü bulduktan sonra farklı bir yöne gitti. İyi kullanabilseydik, belki oyunu farklı kazanabilirdik. Futbolda maçın 50'nci dakikası, 90'ıncı dakikası diye bir şey yoktur. Son saniyesine, hakemin düdüğüne kadar çok ciddi, çok konsantre olmak lazım. Farklı kazanabileceğimiz, belki de golden sonra çok farklı öne geçebileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik." Aybaba, iyi mücadele eden takımlarının kısıtlı bir kadrosunun olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle bugünkü maçta iki sakat olunca oyuna pek müdahalede bulunamadık. Oyuncularım çok istekli oynuyorlar. Kısıtlı kadroya rağmen bayağı başarılı işler yapıyorlar." diye konuştu.