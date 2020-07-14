Suudi Arabistan, beIN Sports’un lisansını iptal etti  

Suudi Arabistan, Katar merkezli beIN Sports kanalının lisansını kalıcı olarak iptal etti. Kanala 10 milyon Suudi Riyali yaklaşık 2.66 milyon dolar para cezası verdi. Suudi Arabistan Genel Rekabet Kurumu’nun bu kararı Suudi Arabistan İdare Mahkemesi tarafından onandı.

Konuya ilişkin açıklamada, beIN Sports kanalının Fransa’da oynanan Euro 2016 karşılaşmalarını izlemek için kanala abone olanları farklı paketlere de abone olmaya zorladıklarının tespit edilmesiyle adil rekabeti korumak ve tekelci uygulamalara son vermek amacıyla bu yönde karar alındığı kaydedildi.