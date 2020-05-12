Suudi Arabistan'la ilgili yeni kanıt sundular! Newcastle...

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti nedeniyle insan hakları kuruluşları, Arabistan'da yapılan korsan yayınlar nedeniyle ise Premer Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports satın almaya karşı çıkıyor.

Katar merkezli beIN Sports, Suudi Arabistan'la ilgili Premier Lig yönetimine yeni kanıtlar sundu. Daha önce yayın haklarını ihlal ederek beIN Sports yayınlarını ülkede başka bir platform üzerinden yayınlayan Suudi Arabistan'la ilgili Katarlılar korsan yayıncılık suçlaması yapmıştı.

Bu korsan yayıncılık konusuyla ilgili yeni bir dosya hazırlayan beIN Sports yönetimi, delileri İngilizlere sundu.

Bu delillerin 300 milyon poundluk satın almayı daha da geciktirmesi bekleniyor.