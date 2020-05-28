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28.05.2020 - 08:44 | | Sabah

Sylla, Trabzonspor'u sosyal medyadan takibe aldı!

Fransız ekibi Toulouse'ta forma giyen Issiaga Sylla, sosyal medya hesabından bordo-mavili takımı takibe aldı.

Sylla, Trabzonspor'u sosyal medyadan takibe aldı!
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Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Takımı gençleştirmek isteyen bordo mavililerde scout ekibi yıldız arayışlarını sürdüyor.

SON ADAY SYLLA

Fransa Ligue 2 takımlarından Toulouse'da forma giyen Issiaga Sylla, sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takibe aldı. Sol bek ve orta saha sol pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Gineli oyuncu, sosyal medya hesabından Karadeniz temsilcisini ve eski Trabzonsporlu oyuncu Ibrahima Yattara'yı takibe aldı.

Bilindiği üzere Çek futbolcu Filip Novak'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve henüz resmi olarak oyuncuyla anlaşılamadığı için bordo-mavili takımın alternatif oyuncu arayışlarına devam ettiği ve Issiaga Sylla'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Sylla, Trabzonsporu sosyal medyadan takibe aldı

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Sylla, Trabzonsporu sosyal medyadan takibe aldı

 

 

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