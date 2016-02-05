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05.02.2016 - 17:21 | | İHA

Sylvestre’ye doğum günü sürprizi

Çaykur Rizesporlu futbolcu Sylvestre’ye takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi yapıldı.

Sylvestre’ye doğum günü sürprizi
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Çaykur Rizespor'un sezon başında İngiltere’nin Blackpool takımından transfer ettiği, Fransız asıllı futbolcu Ludovic Sylvestre bugün 32 yaşına girdi.

Sylvestre’nin takım arkadaşları doğum günü dolayısı ile ona küçük bir sürpriz hazırladı. Doğum günü pastası ile karşılanan tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın talimatı ile pastasına üfleyerek mumları söndürdü. Sylvestre ilk dilimi yine Karaman’ın ellerinden yedi. Diğer arkadaşları da deneyimli futbolcuyu tebrik ettiler.

Takım arkadaşları tarafından hazırlanan bu küçük sürpriz görüntüye alınarak Çaykur Rizespor’ur internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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