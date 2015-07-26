T. Konyaspor'da Traore kampa katıldı!

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Traore, sabah antrenmanı öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla tanıştı.

Kocaman, bir süre sohbet ettiği Fildişi Sahilli futbolcuya, Torku Konyaspor'a önemli katkılar sağlayacağını inandığını söyledi.

Yeşil-beyazlı ekipte, önceki gün Kardemir Karabükspor'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Traore ile sözleşme imzalanmıştı.