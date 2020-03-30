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30.03.2020 - 11:41 |

Taffarel'den itiraf: O an kariyerimin bittiğini anladım!

Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Taffarel'den itiraf: O an kariyerimin bittiğini anladım!

Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Taffarel, 2003 yazında Empoli'ye transferinin hemen öncesinde arabasının arıza yapmasının ardından kariyerinin bittiğini itiraf etti.

Taffarel şunları söyledi;

2003 yılında sezon biter bitmez Parma'dan ayrıldım. Empoli ile anlaşmıştım. O günlerde bir araba almak istiyordum ve bunu gerçekleştirdim. Eşim ve çocuklarımla birlikte İtalya'da tur atarken araba birden arızalandı. O an düşnüdüm ve 'Artık buraya kadar' dedim. O gün kariyerimin bittiğini anlamıştım. Empoli ile yeniden görüşerek futbola veda etmek istediğimi söyledim.

Taffarelden itiraf: O an kariyerimin bittiğini anladım

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