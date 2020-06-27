Tahir Karapınar: "Emre Belözoğlu'nun seneye oynamasını istiyorum ama..."

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

"Falette'yi kaybettik, genç oyuncuları üniversite sınavına gönderdik, fazla alternatifimiz yok. Bireysel hatalar yapan bir takımız, bunu kabul etmeliyiz."

"Ben Emre Belözoğlu'nun seneye de oynamasını istiyorum ama işleri çok yoğun. Bütün sorumluluğu aldı çünkü. Bizimle çok çalışamıyor, çok uyuyamıyor. Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamalarını yapıyor şu anda."