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HaberlerFenerbahçe Haberleri Tahir Karapınar: "İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak"
04.07.2020 - 23:42 |

Tahir Karapınar: "İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak"

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

Tahir Karapınar: "İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak"
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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

"Golü yedikten sonra bocaladık, toparlayamadık"
"Galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha iyi olabilirdik ama inanılmaz sıcak bir hava var. İki takım da çok mücadele etti. Golü yedikten sonra bocaladık, toparlayamadık. Sonuçta kazandık, mutluyuz."

"İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak."
"Ferdi Kadıoğlu çok iyi oynadı, sonra Murat Sağlam'ı aldık. Birkaç genç daha oynatabilirdik ama olmadı çünkü kazanmamız gerekiyordu. Ferdi Kadıoğlu ile birebir ilgileniyoruz, şut atmasını istedik ve o da yaptı. İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak."

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