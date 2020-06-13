SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda sahasÄ±nda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen FenerbahÃ§e'de teknik sorumlu Tahir KarapÄ±nar, geriden gelerek maÃ§Ä± Ã§evirmelerinin Ã¶nemine deÄŸindi.Â

Ãœlker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan KarapÄ±nar, 4 gÃ¼ndÃ¼r FenerbahÃ§e'de olmasÄ±na raÄŸmen uzun zamandÄ±r burada bulunuyormuÅŸ gibi hissettiÄŸini belirtti.Â

Teknik ekibin pandemi sÃ¼recinde takÄ±mÄ± Ã§ok iyi hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve kendisinin de kÄ±sa sÃ¼rede elinden gelen katkÄ±yÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KarapÄ±nar, "Oyuncular bana Ã§ok saygÄ±lÄ±lar, ben de oyuncularla iyi iletiÅŸim kurduÄŸuma inanÄ±yorum. MaÃ§tan Ã¶nce planlar yapmÄ±ÅŸtÄ±k ama her plan tutmuyor. MaÃ§a Ã§ok iyi baÅŸladÄ±k ama Ozan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ tabi bunda Ozan'Ä±n da hatasÄ± var. Standart kararlar verilmesi gerekiyor. 10 kiÅŸi 80 dakikadan fazla oynadÄ±k. Buradan maÃ§Ä± Ã§evirmek bÃ¼yÃ¼k olaydÄ±." diye konuÅŸtu.Â

MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda 10 kiÅŸi kalmalarÄ±na raÄŸmen rakiplerine isabetli ÅŸut attÄ±rtmadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KarapÄ±nar, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Ä°lk yarÄ±da 4 pozisyon bulduk, 2 topumuz da direkten dÃ¶ndÃ¼. Bunu bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± olarak kabul ediyorum. Pandemi sÃ¼recinden bÃ¶yle gelmek, bÃ¶yle bir maÃ§ kazanmak FenerbahÃ§e iÃ§in bÃ¼yÃ¼k olay diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°kinci yarÄ±da geri dÃ¼ÅŸtÃ¼k ama yine pes etmedik. Hamleler yaptÄ±k. BunlarÄ± maÃ§tan Ã¶nce toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her tÃ¼rlÃ¼ pozisyona karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Her tÃ¼rlÃ¼ planÄ±mÄ±z vardÄ± ve bunu uyguladÄ±k. Geride Ã¼Ã§lÃ¼ye dÃ¶ndÃ¼k, Emre'yi kullandÄ±k, Vedat ile MevlÃ¼t'Ã¼ kullandÄ±k ve takÄ±mÄ±mÄ±z bunu iyi uyguladÄ±. Eksik olduÄŸumuz halde rakipten 3 kilometre fazla koÅŸtuk. Bu da teknik ekibin bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â

"Volkan ve Emre FenerbahÃ§e'nin ÅŸansÄ±dÄ±r"Â

Tahir KarapÄ±nar, antrenÃ¶r Volkan Demirel ve tecrÃ¼beli futbolcu Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun FenerbahÃ§e iÃ§in bÃ¼yÃ¼k ÅŸans olduÄŸunu dile getirdi.Â

Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun TÃ¼rk futbolu iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir karakter olduÄŸunu da vurgulayan KarapÄ±nar, "Emre Ã§ok Ã¶zel bir oyuncu ve Ã§ok Ã¶zel bir karakter. Volkan Demirel ve Emre, FenerbahÃ§e'nin ÅŸansÄ±dÄ±r. Volkan da teknik ekipte bÃ¼yÃ¼k katkÄ± yapÄ±yor. Trabzonspor maÃ§Ä±nda oynamasÄ±yla ilgili bir ÅŸey sÃ¶yleyemem ama bu maÃ§ iÃ§in bÃ¼yÃ¼k katkÄ± yaptÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Tahir KarapÄ±nar, FenerbahÃ§e'ye ani bir ÅŸekilde geldiÄŸini de aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"AltyapÄ± koordinatÃ¶rÃ¼ olarak anlaÅŸtÄ±m. Son 8 maÃ§ta bÃ¼yÃ¼k onurla bana bu gÃ¶revi verdiler. TaraftarÄ±mÄ±za rahat olmalarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum. FenerbahÃ§e, doÄŸru karar vermek iÃ§in zaman kazanÄ±yor. BaÅŸkanÄ±mÄ±z, yÃ¶netimimiz zaman kazanÄ±yor. Beni de araÅŸtÄ±rarak buraya getirdiler. Burada katkÄ±m olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Her camiada bir iz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±ma inanÄ±yorum, burada da bir iz bÄ±rakacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum."Â

Robert Prosinecki: "ÅžanssÄ±z bir maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±k"Â

Hes Kablo Kayserispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Robert Prosinecki, ÅŸanssÄ±z bir maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

MaÃ§Ä±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaptÄ±klarÄ± hatalarla maÄŸlup olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Prosinecki, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:Â

"BÃ¶yle bir maÄŸlubiyetten sonra konuÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. 1-0 Ã¶ndesiniz, iyi oynuyorsunuz, birkaÃ§ fÄ±rsatta bulmuÅŸsunuz ve bir anda 2-3 dakikada maÃ§Ä± kaybediyorsunuz. MaÃ§Ä±n son bÃ¶lÃ¼mlerinde hatalar yaptÄ±k ve rakibimiz Ã¶nce penaltÄ±, sonra da Gustavo'nun fevkalede golÃ¼yle galip geldi. Berabere bitirsek bile iyi olabilirdi. En zor ÅŸartlar altÄ±nda bile havlu atmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hep sÃ¶yledik. Yolumuza devam edeceÄŸiz."

Luiz Gustavo Ä°lk PSG MaÃ§Ä±nÄ± AnlattÄ±

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