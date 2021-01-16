Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'Ä±n 3 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± onadÄ±

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

Kurulun, itiraz baÅŸvurusunu reddederek BrezilyalÄ± oyuncunun 3 resmi mÃ¼sabakadan men ve 13 bin lira para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± oy birliÄŸi ile onadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.







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