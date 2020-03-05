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HaberlerBeşiktaş Haberleri Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Nur Çebi kararı!
05.03.2020 - 18:17 | | AA

Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Nur Çebi kararı!

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 100 bin TL'lik para cezasın yapılan itirazı reddetti. Tahkim, Ahmet Nur Çebi'ye verilen 75 bin TL'lik para cezasını ise 50 bin TL olarak indirdi. Öte yandan kurul, Fenerbahçe'ye çeşitli gerekçelerle verilen toplamda 287 bin TL'lik para cezasına yapılan itirazların tamamını reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Nur Çebi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün 100 bin liralık para cezasını onarken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin 75 bin liralık cezasını 50 bin liraya düşürdü. 

TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle Beşiktaş Kulübüne verdiği 100 bin liralık para cezasının Tahkim Kurulu tarafından onandığı bildirildi. 

Kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Çebi'ye verilen 75 bin liralık para cezasını ise 50 bin liraya indirdiği kaydedildi. 

Tahkim Kurulunun, Beşiktaş'ın TFF Yönetim Kurulu'nun Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararına yönelik itirazını ise reddettiği vurgulandı. 

Fenerbahçe Kulübünün 282 bin 500 ve MKE Ankaragücü'nün 99 bin liralık para cezasını da kurul tarafından onandığı bildirildi.

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