Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Tahkim, Muriç'in cezasına itirazı reddetti
06.08.2020 - 18:02 | | DHA

Tahkim, Muriç'in cezasına itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezaya itirazını reddetti. Kurul ayrıca, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a verilen para cezasını da onadı.

Tahkim, Muriç'in cezasına itirazı reddetti
ABONE OL

TFF Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Yusuf Günay ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/861 K.2019-2020/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Yusuf Günay'ın maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Vedat Muriç ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/865 K.2019-2020/1034 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Vedat Muriç'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu

Fenerbahçe, Caner Erkin'i resmen açıkladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Tahkim, Muriç'in cezasına itirazı reddetti
    Tahkim, Muriç'in cezasına itirazı reddetti
  2. Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti
    Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti
  3. N'Sakala: Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim
    N'Sakala: Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim
  4. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 8 Ağustos'ta başlayacak
    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 8 Ağustos'ta başlayacak
  5. Premier Lig'de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak
    Premier Lig'de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Cisse ile anlaştı! Sırada Fernandes var...

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Cisse ile anlaştı! Sırada Fernandes var...

Bottas, 2021'de de Mercedes F1 Takımı'nda yarışacak

Bottas, 2021'de de Mercedes F1 Takımı'nda yarışacak

Son dakika haberler - Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attı! Resmen açıklandı...

Son dakika haberler - Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attı! Resmen açıklandı...

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!

Sıradaki Haber