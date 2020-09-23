Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!
23.09.2020 - 13:43 |

Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçları naklen ve sadece D-Smart ve D-Smart GO'da!

Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!
ABONE OL

Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçları naklen ve sadece D-Smart ve D-Smart GO'da!

Yarın (24 Eylül Perşembe) naklen yayınlanacak maçların programı aşağıdaki gibidir.
20:00 BEŞİKTAŞ- RIO AVE D-Smart 20.Kanal
21:00 GALATASARAY- HAJDUK SPLIT D-Smart 77. Kanal

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan,Smart TV’den izleyebilmek için DSMART GO’ ya ayrıca da abone olabilirsiniz.Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.

Takımlarımızın tur gecesi D-Smartta

    TFF 2. Lig'de müthiş gol sosyal medyada gündem oldu!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Rıza Çalımbay: Ankaragücü maçını iyi bitirmeliyiz
      Rıza Çalımbay: Ankaragücü maçını iyi bitirmeliyiz
    2. Wolverhampton, Semedo'yu transfer etti
      Wolverhampton, Semedo'yu transfer etti
    3. Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!
      Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta!
    4. Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
      Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
    5. Son dakika | TRT Spor Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
      Son dakika | TRT Spor Ersin Düzen'in maaşını açıkladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

    UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

    Alexander Sörloth, Süper Lig'e damga vurdu

    Alexander Sörloth, Süper Lig'e damga vurdu

    Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor'da

    Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor'da

    Leeds, Llorente'nin bonservisi için Sociedad'la anlaştı

    Leeds, Llorente'nin bonservisi için Sociedad'la anlaştı

    Sıradaki Haber