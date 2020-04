Taktik ustası Okan Buruk!

Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, taktiksel başarısıyla dikkat çekti.



Turuncu-lacivertli takımla teknik adamlık kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Buruk, çeyrek final yolunda ilerliyor.Bu noktada sezonların ara vermesi nedeniyle Belçika’da bir analiz yapıldı. Şu anda Avrupa kupalarında yoluna devam eden takımların teknik direktörleri masaya yatırılırken, Başakşehir’de de Okan Buruk incelendi.



Buna göre; genç çalıştırıcının bu sezon Bundesliga ekibi Monchengladbach ve İtalya Serie A temsilcisi Roma gibi güçlü rakipler başta olmak üzere maçlardaki taktik hamleleri masaya yatırıldı. Maddeler halinde Okan Buruk’un taktik çalışmaları değerlendirildi. Buruk’un elinde yaşı ilerlemiş ancak tecrübeli ve Avrupa çapında tanınan isimler olduğu aktarıldı.



Skrtel, Clichy ve Demba Ba gibi isimlerden yüksek verim alındığı kaydedildi. 4-4-2 ile 3-4-1-2 arasında değişen bir formasyon tercih ettiği savunulurken; özellikle rakibe doğru zamanla pres yapma, alan savunması, oyunu hem geniş alanda hem de dar alanda oynayabilme, takım dizilişindeki disiplin ve oyuncuların birbiriyle kurduğu taktik iletişimin başarısı öne çıkarıldı.

