Tolgay: Tamamen izole olduk

Fenerbahçe'de Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde devam eden kampla ilgili Tolgay Arslan açıklamalar yaptı. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Tolgay, Riva'da son derece dikkatli ve yoğun bir kamp geçirdiklerini aktardı.

Corona virüs önlemlerinin yüksek olduğunu aktaran tecrübeli orta saha, "Riva'da yoğun bir antrenman programı var. Ligler başlıyor. 12 Haziran'ı bekliyoruz. Tüm önlemler alındı. Riva'daki kampımızda mesela tercüman sayısı bile 3 yerine 1'e düştü. Kulübümüz kendi aşcı ve garsonlarını getirdi. Yemekler öyle artık açık büfe değil. Alakart tarzı bir sistem var. Odalarda tek başımıza kalıyoruz. Ondan önce de evde çevrimiçi sistem vardı. Fiziksel idmanlar, bisiklet ve egzersiz gibi çalışmalar oldu" dedi.

Tolgay Arslan, insanların Türkiye'de futbolu özlediğini belirterek, "Herkesin gözü başlayan Bundesliga maçlarında. Bundesliga maçları çok izleniyor burada. Herkes dört gözle Süper Lig'in başlamasını bekliyor" diye konuştu.