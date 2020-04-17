Tamas Ajan’dan istifa

Uluslararası Halter Federasyonu’nda başkan Tamas Ajan görevinden ayrıldı.

81 yaşındaki Macar başkan istifasını resmen açıkladı. 1976’dan beri federasyonda görev alan, 24 yıl genel sekreterlik yapıp, 2000’den beri de başkanlık koltuğunda oturan Tamas Ajan, 44 yıllık görevini tamamladı.

Tamas Ajan, efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nu ile IWF’de birlikte görev yapmıştı.

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