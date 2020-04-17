Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Tamas Ajan’dan istifa
17.04.2020 - 07:00 |

Tamas Ajan’dan istifa

Uluslararası Halter Federasyonu’nda başkan Tamas Ajan görevinden ayrıldı.

Tamas Ajan’dan istifa

Uluslararası Halter Federasyonu’nda başkan Tamas Ajan görevinden ayrıldı.
81 yaşındaki Macar başkan istifasını resmen açıkladı. 1976’dan beri federasyonda görev alan, 24 yıl genel sekreterlik yapıp, 2000’den beri de başkanlık koltuğunda oturan Tamas Ajan, 44 yıllık görevini tamamladı.
Tamas Ajan, efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nu ile IWF’de birlikte görev yapmıştı.

Tamas Ajan’dan istifa

Ivan Rakitic'in FC Barcelona İle Şampiyonlar Ligi'nde Attığı Goller

Hülya Avşar Ronaldo'ya meydan okudu: 45 saniyede 80 mekik...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sergio Busquets: "Ligler bu sezon devam edemez"

Sergio Busquets: "Ligler bu sezon devam edemez"

PSG'den gönüllü yardım! Her gün 1200 kişilik yemek...

PSG'den gönüllü yardım! Her gün 1200 kişilik yemek...

Anadolu Efes'ten Larkin açıklaması! NBA opsiyonu...

Anadolu Efes'ten Larkin açıklaması! NBA opsiyonu...

Amokachi, Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor

Amokachi, Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor

Sıradaki Haber