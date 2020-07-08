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08.07.2020 - 22:27 |

Tamer Tuna: Trabzonspor'un puan kaybının nedeni baskı

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Büyük camia, yaşadığım en güzel 2 seneyi oyunculuk döneminde burada yaşadım. Maalesef bazen oyuncuların elinde olan farklı şeyler, sahaya oyun gücü olarak yansımayabiliyor. Trabzonspor, bugün bunu sahaya yansıtamadı, biz ise çok olumlu şekilde yansıtabildik" dedi.

Tamer Tuna: Trabzonspor'un puan kaybının nedeni baskı
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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumun üzerindeki baskıyı burada yaşamış, oynamış bir oyuncu olarak farkında olduklarını belirterek, "Öne geçtiği maçlarda puan kaybı yaşamıştı. Bugüne kadar 22'ydi bugün 24'e çıktı. Bunda büyük etkisi olduğunu düşünebiliriz." dedi.

Tamer Tuna: Trabzonsporun puan kaybının nedeni baskı

Kendilerinin de eksik bir kadroyla mücadele ettiğini anlatan Tuna, şunları söyledi: "Biz tabii çok eksik oyuncu ile oynadık. 9 tane sakat, cezalı, riske etmek istemediğimiz oyunculardan yoksun geldik. 16 kişilik kadromuzda 2 tane kalecimiz vardı. Oyuncuların isimleri değişse de oyun kültürümüzü, felsefimizi, olumlu anlamda sahaya yansıtabildik. Bunun da sonucu beraberlik oldu. Çünkü ikinci yarı ligde kalabilen ve seneye de Süper Lig'de olabilen bir Antalyaspor olsun diye çok mücadele verdik. Bugün de onun karşılığıydı. Çünkü oynayan, oynamayan çalışkan bir grupla bu seviyeye gelmiştik. İnşallah kalan 3 maçta da bu puanı yukarılara çekebiliriz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Büyük camia, yaşadığım en güzel 2 seneyi oyunculuk döneminde burada yaşadım. Maalesef bazen oyuncuların elinde olan farklı şeyler, sahaya oyun gücü olarak yansımayabiliyor. Trabzonspor, bugün bunu sahaya yansıtamadı, biz ise çok olumlu şekilde yansıtabildik."

 "Yabancı kararını pozitif buluyorum"

Tuna, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan yabancı kuralına ilişkin de şunları söyledi: "Türk futbolu adına nasıl faydalı olabilir, yerli yabancı katkı mı sağladı, zarar verdi mi diye yabancı kuralı hep tartışma oldu. Yabancı sayısının azaltılması, yerli oyuncu kalitesini noktasında bunu avantaj olarak çok kullandık. Birçok oyuncunun fark edilmesi sağlandı. Zeki'nin, Çağlar'ın, transfer olan tüm oyuncuların bu anlamda eğer olmasaydı TFF 1. Lig'den yurt dışına çıkıp oynama avantajını kullanmayacaklardı. Bir gerçek var ki sahada bugün bizde olduğu gibi zaman zaman 6-7 yerli oyuncuyla maçlara çıkabildik. Bu sayının fazla olması lazım ama bu sürecin alt yapının iyi oluş sistemiyle ilerlemesi lazım. Trabzonspor, bu konuda çok iyi. Bizim de Antalyaspor olarak çalışmalarımız var. Bu anlamda altyapıya büyük yatırımlar yapıldı. Umarım karşılığı iyi olacaktır. Ben pozitif ve olumlu buluyorum."

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