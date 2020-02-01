Tamer Tuna'dan Jahovic ve Podolski vurgusu

Tamer Tuna, Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Denizlispor karşısındaki galibiyetten sonra bu hafta da kazanmayı çok istediklerini ifade etti.

Takımın mücadele anlamında iyi performans ortaya koyduğunu belirten Tuna, Konyaspor'un maç boyunca pas oyununu iyi oynadığını kaydetti. Tuna, buna karşılık duran toplarla pozisyon üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

Konyaspor karşısında istediklerini yapamadıklarını anlatan Tuna, "Kazanmayı isteyen iki takım için de iyi bir sonuç değil. Bir puanın değeri lig ilerledikçe ortaya çıkabiliyor. Jahovic'in sakatlığı, Podolski'nin hazır olmayışı yeni oyuncuların adaptasyonu derken 3 haftalık süreci 4 puanla tamamladık." diye konuştu.

Tuna, iki haftadır gol yememelerinin kendileri için avantaj olduğunu dile getirdi.

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