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18.10.2020 - 19:38 | | AA

Tamer Tuna'dan maç sonu açıklaması!

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ettikleri maçta bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tamer Tuna'dan maç sonu açıklaması!
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Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Gaziantep FK mücadelesini kazanmak istediklerini ifade eden Tuna, oyun boyunca buna uygun performansı gösterdiklerini ifade etti.

Tuna, maçta öne geçtikten sonra girdikleri birçok pozisyonu değerlendiremediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda da oyun başında tamamen kontrolü sağlamış bir Antalyaspor varken, tartışılır bir ofsayt pozisyonu ve maç 1-1 bitti. Kazanmaya alışan, bunu sürekli hale getiren Antalyaspor olarak Gaziantep maçını da kazanarak sahadan ayrılmak istedik. 1-0'dan sonra direkten dönen pozisyonlar ve ikinci golü bulamayınca bugün maalesef bir puana razı olduk."

Teknik direktör Tuna, Gaziantep FK yedek kulübesinden sahadaki hakeme, oyunculara sık sık tepki gösterildiğini, bunun maçtaki gerilimin artmasına neden olduğunu, bu tarz davranışlarla ilgili de Türkiye Futbol Federasyonunun büyük cezalar vermesi gerektiğini savundu.

Tuna, bugünkü puan kaybının bahanesi olamayacağını sözlerine ekledi.

 

Gaziantep FK Teknik Direktör Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle maç sonrasındaki basın toplantısına yardımcı antrenör Gabriel Margarit katıldı.

Margarit, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.

Gaziantep FK futbolcularının karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadele ettiğini ifade eden Margarit, "Sahada eksik olmamıza rağmen bugün taktiksel anlamda kusursuz oynadık ve sonunda golü bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Tamer Tunadan maç sonu açıklaması

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