Taner Taşkın: Süper Lig şansımızı sonuna kadar kovalacağız

Lig Radyo Üçleme Programına konuk olan TFF 1.Lig’in yeni ekiplerinden Tuzlaspor’un genç ve başarılı teknik patronu Taner Taşkın, geçen seneden sadece 2 oyuncu kaldığını ve 20 yeni ismin takıma dahil olduğunu, çok kısa bir süre içinde takım olmayı başardıklarını dile getirdi.

Kurulan bu yeni kadronun toplam değerinin sadece 20 Milyon TL yani 2 m € civarında bir bedeli bulunduğunu, ligde diğer üst sıralardaki takımlar için bu bedelin çok az olmasına rağmen takımdaşlık olarak üst seviyede bulunmalarının liderliği getirdiğini belirtti.

Şahıs olarak mücadeleyi bırakmayan bir yapıda olduğunu ve zor durumlarda sakin kalmayı başardığı belirten Taşkın, bu özelliğinin takıma yansıdığının altını çizdi. Bu duruma en iyi örneğin ilk 11 dakikada 0-3 yenik duruma düşüp 3-3 beraber kaldıklarını Bursaspor maçını örnek gösterdi.

TFF 1. Lig’de hangi takımın Süper Lig şansı varsa Tuzlaspor’un şansının en az o takımlar kadar olduğu belirten başarılı teknik adam, bu fırsatı sonuna kadar kovalayacaklarını belirtti.