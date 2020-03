Tanju Çolak: Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenme şansı yok

İşte Tanju Çolak'ın Skorer'e yaptığı özel açıklamalar;

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sizce nasıl geçer?

Galatasaray ilk yarıda oynadığı maçların çoğunda gol atamadı, kazanamadı. Buna rağmen ligin üst sıralarında oynayanlar arayı açamadığı için ikinci yarı özellikle devre arasından sonra Onyekuru’nun, Emre Akbaba’nın ve sol bekteki Saracchi’nin takıma gelmesi ile gerçekten kazanmaya, hücuma yönelik artıları oldu. Fenerbahçe maçını tek başına Onyekuru aldı bence. Atamadıklarını da buna dahil etmiyorum yani. O kaçırdıklarını atsa maçın skoru çok daha farklı olacaktı. Onyekuru neler yapabiliyor , takım için neleri değiştirdiği ortada. Emre Akbaba’nın performansı ortada. Donk stoperde çok iyi bir pozisyon aldı. Rakiplerine gol attırmıyor bu da çok başarılı. Saracchi öyle. Yani Galatasaray artık takım oldu. Kazanmayı arzulayan , kazanmak için hücuma giden artı dünya yıldızı var orada, Falcao var. Gerçekten adam bir yıldız. Her ne kadar sakatlığı da olsa oynadığı maçlarda bir kere rakibin hücuma çıkmasını engelliyor. Mustafa Denizli bana derdi ki sen sakatta olsan, ayağında kırık olsa santrafor mevkiinde kalacaksın o iki stoper ileri çıkamayacak derdi. Biz Falcao’nun yanında oynayan stoperler ileri çıkabiliyor mu ? Hayır. Çıkamazlar çünkü Falcao her an her saniye bulduğu pozisyonda gol atma yeteneği var. Adamın oynadığı yerler ortada, başarısı ortada, sakatlığı daha az olsa daha faydalı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş’a geçince Sergen benim bir alt jenerasyonum. Sergen çok yetenekli, çok kaliteli ve çok dürüst dobra, özel bir adamdır. İnsanlığı adamlığı on numaradır. Sergen, Abdullah Avcı’dan sonra büyük bir nimet. Çünkü başarısızlık Abdullah Avcı’ya yazıldı. Abdullah Avcı ile takımda bir kan uyuşmazlığı vardı. İstediği futbolu oynatamadı ama Sergen’in gelmesiyle hem taraftar rahatladı hem de yönetim rahatladı. Çünkü Sergen ortada bir duvar. Ancak Sergen’in aldığı takım çok elit bir takım değil. Geçen sene Beşiktaş kaliteli futbolcu alamadı, devre arasında da alamadı. Buna rağmen Sergen’in Beşiktaş’ın teklifini kabul etmemesi gibi bir şansı yoktu, mecburdu kabul etmeye. Sergen bu şartlarda kabul etti ve maç sayısına baktığımız zaman Abdullah Avcı’dan çok daha üstte çok daha başarılı bir durumda. Futbolcu ile ilişki çok önemli. Futbolcu ile sohbet çok önemli. Maç kadrosu, taktiği, maçın içinde yaptığınız hamleler önemli. Bunu Sergen’in çok iyi yaptığına inanıyorum. Çünkü ilişkisi çok iyidir Sergen’in futbolcularla. Futbolcular sevdiği ve inandığı teknik direktör olursa bugün 7 kilometre koşuyorsa bugün Sergen olduğu için 9 kilometreye çıkarır. Sergen’in söylemi çok doğru buna göre. İlk dürdün içinde yer alırız diyor evet yer alırlar. Bence Galatasaray, Trabzon, Başakşehir sonra Beşiktaş geliyor. Bu şartlarda Sergen’e bu sene değil seneye bakmak lazım. Transferlerine bakmamız lazım. Tabii transfer yapabilecek mi yapamayacak mı çok önemli. O yüzden bence bu maçın favorisi Galatasaray diyorum."

Beşiktaş’ın hiç yenme ihtimali yok diyorsunuz yani Galatasaray’ın sahasında ?

Açık ve net söylüyorum, Beşiktaş’ı da çok seviyorum. Benim zamanında Beşiktaş’a transferim söz konusuydu. Rıza Çalımbay’ın oda arkadaşıydım 16 – 17 yaşında. Rıza çok istedi Beşiktaş’a gelmemi ama ben Galatasaraylı olduğum için bir de tabii daha çok gençtim korktum İstanbul’a gelmekten. Samsunspor’da kaldım ve 6 sene sonrasında Galatasaray’a hizmet etmeye başladım. Yani Beşiktaş’a sevgim buradan geliyor. Ama şampiyonluğa oynayan bunu daha çok isteyen tabii seyirci avantajı da var. O yüzden bu anlamda baktığımda Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyorum.

Süper Lig’i nasıl değerlendirirsiniz peki artık Anadolu takımları da işin içine girmeye başladı.

Bir kere Rıza Çalımbay’ı ve Sivasspor’u yürekten kutluyorum öncelikle. Rıza hocam ne kadar 15 – 20 hafta lider kalsan da basın seni övmez. Ama sen çok iyi bir adamsın başarılısın, yaptıkların ve futbolun ortada. Efendiliğine saygı duyuyorum. Sen benim 37 yıldır arkadaşımsın. Sivasspor’u da kutlamak lazım. Bu küçük kadrosu ile eksik kadrosu ile bir şeyler yaptı. Devre arasında Rıza Çalımbay bana futbolcu alınması lazım dedi, alınmadı. İşte eğer senin yedek kadron iyiyse o çok önemli şampiyonluğu kovalarsın. Ama Sivasspor’un bütçesi ortada, aldığı paralar ortada. Belki bir Falcao parasına kurulmuş bir takım. Sivasspor başkanını da kutluyorum. Biraz ilk yarının bitiminde futbolcu alabilseydi çok koşan, harika işler yapan çok iyi olurdu. Sivasspor’u çok iyi gördüm tekrar tebrik ediyorum. Sivasspor sadece benim değil Türkiye’nın gönlünde taht kurdu. Rıza kardeşime de tekrar başarılar diliyorum. Alanyaspor da mütevazi ve iyi bir takım. Kendi sahalarında iyi oynuyorlar, güzel bir takım kurdular. İyi futbol oynuyorlar ve hücum güçleri çok yüksek. Zor gol yiyorlar ama baktığın zaman ya 15 milyon eurodur ya 16 milyon eurodur. Bir tarafta 80-90 milyon Euro harcayanlar var bir tarafta 15 milyon euroya kök söktürüp çok iyi başarılar elde edenler var. O zaman bir yönetim boşluğu ya da teknik adam kalitesizliği var. Bunları hep böyle değerlendirmek lazım ama ülkemizde bunlar çok zor. Şampiyonluk için favorim ise şu anda Başakşehir, Trabzon ve Galatasaray. Bu üçünden biri olacak. Bana göre biraz daha Galatasaray olma ihtimali var. Ama şöyle bir şey var Trabzon Galatasaray’a gelecek , Beşiktaş bu hafta Galatasaray’a geliyor. İç sahada oynamak çok büyük avantaj. Sadece Galatasaray Başakşehir’e gidiyor. Başakşehir’in kendi sahasında oynadığı maçta eğer kazanırsa Başakşehir kesinlikle şampiyon olur. Bu kadar iddialı söylüyorum ama Galatasaray orada 1 puan ya da 3 puan alırsa Gakatasaray’ın avantajı daha büyük. Trabzonspor’u da alkışlıyorum. Ünal Karaman da benim jenerasyonum. Güzel bir takım kurdu burada başkanı da saygıyla karşılamak lazım ve takdir etmek lazım. Ünal Karaman’a ne kadar destek verdiğini ve sahiplendiğini biliyorum. Futbolcu alırken sayın Ahmet Ağaoğlu’nun çok büyük katkısı olduğunu çok büyük destek verdiğini ve zor günlerde Ünal Karaman’ın yanında olduğunu duydum. İyi bir takım yaptılar. Ünal Karaman gitti Hüseyin hoca geldi hiçbir değişiklik olmadı. Kazanmaya devam ediyorlar. Niye ? Takım kurgusu , takımdaki futbolcuların kalitesi ortaya çıktı. Kaliteli futbolcu iyi oynar. Kaliteli futbolcu ile şampiyon olursun. Kaliteli futbolcu ile maç kazanırsın. Skorboard ancak böyle değişir. İstediğin kadar para ver. Takımla uyuşmuyorsan , ortama uyum sağlayamıyorsan, takım arkadaşlarınla aran iyi değilse, savaşmıyorsan bir takım olamazsın. İşte takım olanlar bu sene kim var bakalım. Başakşehir , Sivasspor ve Trabzonspor. Şu durumda şampiyonluğun en büyük favori adaylarından biri de Trabzonspordur.

Süper Lig’i izlediğinizde kendinize benzettiğiniz bir futbolcu var mı ?

Türk futbolcu söylersek Adem Büyük’ü beğeniyorum Galatasaray’dan. Çok iyi şeyler yapıyor. Enteresan goller atıyor. Burak Yılmaz’a saygı duyuyorum bu yaşa rağmen güzel işler yapıyor. O taraftar gelmesini hiç istemediği halde o çocuk büyük fedakarlıklar yaparak Beşiktaş’a geliyor ve gollerini sıralıyor. Biraz daha az ofsayta düşse çok daha kucaklayacağım onu. Burak’ın işi çok zor ona saygı duymak lazım. Gol atmazsa seyirci hazırıslıklamaya bağırmaya. Beşiktaş kazanamazsa sorumlusu kaptan olarak Burak’ta. O kadar zor bir görev taşıyor ki Burak yılmaz. O yüzden onun bugün hakikaten üzerindeki yük çok ağır. Ona rağmen gerçekten çok başarılı. Bu takımda ona top getiren mi var ? Kendi yaratıyor bütün golleri. Pozisyonları kendi buluyor. Orta sahaya geliyor, adam kovalıyor, press yapıyor, top kazanıyor. Yani hakikaten Burak Yılmaz’ın stili bu değil. Burak gol atar ama kaptanlığı aldıktan sonra ortaya geliyor, top yapıyor. Alkışlıyorum ama benim gibi matematiği doğru yapıp topla buluşacağı noktaları çok iyi sezinleyen Sörloth var. Gerçekten Sörloth var. Trabzon’da çok kalamaz bence çok büyük transferler yapacak. Hiç öyle gözüktüğü gibi ağırda değil. Topu aldığı zaman Metin Tekin gibi fuleli gidiyor. O uzun fiziğine rağmen ağır hamleleri yok. Tam bir golcü. Son yıllarda Türkiye’de gördüğüm en iyi golcü Sörloth’tur. Onu kim aldıysa tebrik ediyorum. Harika bir iş başarmışlar. Sörloth’u isteyenler çok olacaktır ama ben inannıyorum Ahmet Ağaoğlu , Sörloth’u vermeyecek. Çünkü çok güzel ve enteresan goller atıyor. O gollere Trabzonspor’un ihtiyacı var. Trbazonspor’un alt yapısından gelen futbolcuları da ayrıca kutluyorum. Alt yapıyı en iyi kullanan takım Trabzonspor’dur.

Fenerbahçe zor günlerden geçiyor. Şu durumda Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olmalı ?

Falcao’yu kim getirdi ? Taraftar. Sergen’i kim getirdi ? Taraftar. Ersun Yanal’ı kim getirdi. Taraftar. Demek ki futbolu taraftar yönetiyor. Dürüst olmak lazım. Falcao’nun çok büyük sakatlıklarını da biliyorum ben. Kimden duyduğumu sormayın ama sağlık raporunda sakatlığı çoktur diye yazıldı ama ona rağmen Galatasaray , Falcao’yu aldı. Futbolcu bizim kulübe gelince önce sağlık kontrolünden geçer. O raporda yazılan her şeyi biliyorum hangi çapraz bağda hangi ayağında ne var hepsini biliyorum ben Falcao’nun. Buna rağmen alındı ama kim aldırdı ? Taraftar. Türkiye’nin en zengin insanlarından biri Ali Koç ona çok üzülüyorum gerçekten çok kaliteli bir adam. Ama futbol bambaşka bir dünya. Geldi, bazı hamleler yaptı, çok paralar harcadı ama işte nerde ? maçların bitimine 9 hafta var Fenerbahçe nerde ? Taraftar ne dedi Ersun Yanal gelecek dedi. Taraftar baskısı çok büyük Türkiye’de ve yönetimler taraftar baskısından çok korkuyorlar. Bence yanlış ne gereği var. Netice olarak Fenerbahçe’ye gelecek teknik adam Türk olmalı. Çünkü Türk futbolunu o heyecanı bilmeli yaşamalı. Şimdiden getirmek lazım izlesin. Hangi futbolcunun kapasitesi ne kadar. Türkiye Ligini’de bilmesi lazım. Türkiye ligini bilmezse hata yapar. Uzaktan baktığın zaman kolay görünüyor ancak lig çok zor hakemler var futbol federasyonu var yönetici var var var var varken yapılan hatalar var. Daha ne olsun ?

Abdullah Avcı gelir mi peki ?

Çok zor, sanmıyorum. Saygın bir kardeşim. İstanbulspor’da beraber oynadık. Beşiktaş’ta başarılı olamadı ama takımda kalitesizdi bunu da kabul etmek lazım. Ben olsam onun yerinde Beşiktaş’a gitmezdim. Transfer yapamıyorsun iyi oyuncuyu yok. Suçlu kim oldu şimdi ? düne kadar Başakşehir’deyken herkes istiyordu. Şimdi ne oldu ? gitmemeliydi. Abdullah Avcı Beşiktaş’tan aldığı parayı Başakşehir’den alıyordu keşke hiç gitmeseydi. Abdullah kardeşim Türk futbolu için güzel şeyler yapmıştır ama. Teklif bekliyordu ama bu sefer tercihini doğru yapmalıydı.

Oynadığınız dönemde en beğendiğiniz futbolcu kimdi ?

Oynadığım dönemdeki en iyi futbolcu Rıdvan Dilmen’di. Kısa mesafede bir futbolcu bu kadar çabuk çıkış yapıp bir uçağın frenlemesi kadar muazzam frenleme yapamaz. Dururken absleri vardı. Muhteşem bir yeteneği var. Bana göre Rıdvan Dilmen çok yetenekli ve çok zeki bir futbolcuydu.