Taraftara tribün müjdesi! Yüzde 10 kota...

Celal Umut Eren / Skorer

Futbola geri dönen Romanya’da koronavirüs önlemleri kapsamında taraftarlara izin çıktı. Küme düşme grubu ve şampiyonluk grubu olarak play-off maçlarıyla oynanacak Romanya’da futbol federasyonu, taraftarlarına stada girmesine onay verdi.



Alınan karara göre; 12 koltuk boşluk bırakmak şartıyla taraftarların tribünde oturabileceği vurgulandı.

Ayrıca takımların stat kapasitelerinin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde taraftar alabileceği eklendi.

Bu kararın 2 hafta sonra yani 25 Haziran tarihiyle yürürlüğe gireceği dile getirildi.

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