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09.06.2020 - 23:32 |

Taraftara tribün müjdesi! Yüzde 10 kota...

Futbola dönme kararı alan ülkelerden Romanya’da taraftarlara tribün onayı geldi. 12 koltuk boşluk ve yüzde 10 kota kriterleri getirildi

Taraftara tribün müjdesi! Yüzde 10 kota...
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Celal Umut Eren / Skorer

Futbola geri dönen Romanya’da koronavirüs önlemleri kapsamında taraftarlara izin çıktı. Küme düşme grubu ve şampiyonluk grubu olarak play-off maçlarıyla oynanacak Romanya’da futbol federasyonu, taraftarlarına stada girmesine onay verdi.

Alınan karara göre; 12 koltuk boşluk bırakmak şartıyla taraftarların tribünde oturabileceği vurgulandı.
Ayrıca takımların stat kapasitelerinin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde taraftar alabileceği eklendi.
Bu kararın 2 hafta sonra yani 25 Haziran tarihiyle yürürlüğe gireceği dile getirildi.

Taraftara tribün müjdesi Yüzde 10 kota...

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