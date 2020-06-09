09.06.2020 - 23:32 |
Taraftara tribün müjdesi! Yüzde 10 kota...
Futbola dönme kararı alan ülkelerden Romanya’da taraftarlara tribün onayı geldi. 12 koltuk boşluk ve yüzde 10 kota kriterleri getirildi
Celal Umut Eren / Skorer
Futbola geri dönen Romanya’da koronavirüs önlemleri kapsamında taraftarlara izin çıktı. Küme düşme grubu ve şampiyonluk grubu olarak play-off maçlarıyla oynanacak Romanya’da futbol federasyonu, taraftarlarına stada girmesine onay verdi.
Alınan karara göre; 12 koltuk boşluk bırakmak şartıyla taraftarların tribünde oturabileceği vurgulandı.
Ayrıca takımların stat kapasitelerinin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde taraftar alabileceği eklendi.
Bu kararın 2 hafta sonra yani 25 Haziran tarihiyle yürürlüğe gireceği dile getirildi.
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