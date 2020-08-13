Taraftarların dalga geçtiği Choupo-Moting kral oldu!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Lizbon'da Atalanta'yı dramatik bir şekilde yenen Paris Saint Germain'in yeni kralı ne Neymar ne de Mbappe... Takımın şu an çok sevilen oyuncusu, kısa süre önce medyanın 'Soytarı' dediği, takımdan diğer futbolcuları eğlendirmekten başka bir işe yaramadığı belirtilen hatta Haziran ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eric Maxim Choupo-Moting...

3 büyüklere yazılmıştı

Kamerun asıllı Alman oyuncu hem kısa hem de uzun vadede birçok kez Galataaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için Türk medyası tarafından yazılmış hatta bu kulüplerle anlaşmaya varıldığı bile iddia edilmişti.

Cavani ayrılınca takımda kaldı

Koronavirüs pandemisiyle tüm futbol dünyasında dengeler şaşmış, PSG'de Cavani ayrılınca 30 Haziran'da sözleşmesi biten Chupo Moting'e kulüp, 'Kal' demişti.. Hatta Mart ayındaki Şampiyonlar Ligi listesinde olmayan 31 yaşındaki forvet, Uruguaylı yıldızın ayrılmasıyla listeye alınmıştı. Ve attığı golle adeta Fransa'nın yeni kralı oldu...