Tarihi maçta hakem Stephanie Frappart'a tam puan!

ONUR DİNÇER

Özel olarak kutladılar

Kadınlar futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler, oyunculuktan hakemliğe de sıçradı. Juventus’un Dinamo Kiev’i mağlup ettiği maçı yöneten Stephanie Frappart, Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. Stat hoparlöründen ‘Şampiyonlar Ligi’nin ilk kadın hakemi’ ifadeleriyle ismi anons edilen Fransız hakemi UEFA da resmi hesaplarından paylaşımlarıyla kutladı. Juventus Sportif Direktörü Paratici’nin “Çok iyi bir maç yönetti” dediği kadın hakemi Juve hocası Pirlo da yanına giderek tebrik etti.

‘Mükemmel yönetti’

İstanbul’daki Liverpool-Chelsea 2019 Süper Kupa maçında düdük çaldığında, UEFA’da final yöneten ilk kadın hakem olan, bu sezon Avrupa Ligi’nde Leicester-Zorya buluşmasında da görev yapan Frappart’ın ilk Devler Ligi deneyimi tam not aldı. Corriere della Sera’da “Oyunculardan saygı gördü, kontrolü eline aldı. Oyuncular çok daha az itirazda bulundu. Varlığı sahaya sirayet etti, sert bir maç oynanmadı” denirken, La Repubblica’da “Frappart mükemmel bir maç daha yönetti, bir engeli daha aştı. Kararlı ve kendinden emindi” yorumu yapıldı.