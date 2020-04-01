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01.04.2020 - 07:00 |

Tarihi şanssızlık

Emre Belözoğlu, kariyerinin son döneminde kötü bir şanssızlık yaşadı.

Tarihi şanssızlık

5 yıllık aranın sonrasında Fenerbahçe’ye büyük umutlarla dönen 40 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk hedefliyordu. Ancak takım zirve yarışından çok erken kopunca, Emre’nin de ilk büyük hayali gerçekleşemedi.

Koronavirüs darbesi

Fenerbahçe’nin kaptanı, ikinci şokunu da EURO 2020 ile yaşadı. A Milli Takım formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer almak ve kariyerinin son büyük turnuvasında oynamak isteyen emektar kaptan, koronavirüs salgınıyla yıkıldı. UEFA tarafından 2021’e ertelenen dev turnuva; Emre’nin bu hayalini de alıp götürdü.

Tarihi şanssızlık

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