Tarsus İdman Yurdu: 1 - Yılport Samsunspor: 2

Samsunspor'a galibiyeti getiren gol 71. dakikada eski Fenerbahçeli Ahmethan Köse'den geldi.

Stat: Tarsus İlçe

Hakemler: Semih Kurt xxx, Mehmet Kağan Bingül xxx, Turgut Evran xxx

Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Mehmet Cansın xx, Ferhat Duman xx (Erkam dk. 66 x), Nurullah Kaya xx, Ali Yavuz xxx (Samet dk. 84 ?), Yılmaz Can xxx, Mustafa xx Artun xx (Mehmet Kaan dk. 76 x), Alperen xx, İbrahim Hırçın xx, Sefa xx

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Caner xxx, Recep xxx, Muhsin xx, Gökhan Alsan xx (Kubilay dk. 81 ?), Burak xx (Ahmethan dk. 61 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Meral xx (Ramazan dk. 46 x), Veli xx, İbrahim Halil xx, Bahattin xxx

Goller: Yılmaz Can (dk. 14) (Tarsus İdman Yurdu), Bahattin (dk. 48) Ahmethan (dk. 71) (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Ferhat, Yılmaz Can, Ali Yavuz, Mustafa (Tarsus İdman Yurdu), Caner, Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)